Preso em SP grupo que fez arrastão no interior Cinco pessoas foram presas em Campos Elísios, região central de São Paulo, ontem de madrugada, acusadas de participar de um arrastão durante o show da banda Chiclete com Banana, em Jaguariúna, a 120 quilômetros da capital. Foram encontrados 57 celulares, 3 relógios, 2 cartões de banco e um de crédito, além de bateria e um chip para celular. Estavam no carro uma dona de casa, de 28 anos, um comerciante, de 33, um taxista, de 30 anos, e dois vendedores, de 32 e 33 anos. Os acusados foram presos às 4 horas no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Alameda Eduardo Prado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) faziam patrulhamento quando desconfiaram do grupo em um Santana branco por causa da alta velocidade. Os policiais seguiram o carro e ligaram a sirene para que o motorista parasse. O grupo, então, desceu e foi revistado. Os policiais encontraram duas sacolas no Santana com os objetos furtados. O grupo foi levado para o 77º Distrito Policial (Santa Cecília). Eles foram indiciados por formação de quadrilha e furto. O Santana e os objetos foram apreendidos. As vítimas não teriam conseguido registrar a queixa porque os policiais de Jaguariúna aderiram à greve da Polícia Civil. O espetáculo começou por volta das 21 horas de anteontem e terminou na madrugada de ontem. COLABOROU ELVIS PEREIRA