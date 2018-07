Preso em SP receptador de carros roubados A Polícia de São Paulo prendeu ontem, à noite, o proprietário de um estacionamento na zona leste da capital paulista. Guido Keije Morishida, de 39 anos, foi preso em flagrante acusado de receptação de veículos importados e nacionais roubados. Ele foi detido no próprio estabelecimento, localizado na região da Mooca, mas acabou sendo levado para o 27º Distrito Policial do Campo Belo, na zona sul de São Paulo, onde o caso vinha sendo investigado. No estacionamento, os agentes apreenderam dois Honda Civic, um Subaru, uma perua Caravan SE Chrysler e uma caminhonete S-10 diesel. O acusado e os carros estão na sede do distrito policial. A ocorrência está com o delegado titular, dr. Enjolras Rello de Araújo.