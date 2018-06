Preso em SP segurança que usava senha para vender drogas Depois de descobrir a senha utilizada para a venda de drogas, na residência da Rua Vitor Airosa, 43, na Vila Armênia, zona norte da capital paulista, policiais da 3ª Dise (Delegacia da Divisão de Investigações Sobre Narcóticos), do Denarc - Departamento de Narcóticos -, conseguiram prender, no início da noite de terça-feira, o segurança Francisco Evânio Fernandes da Silva, de 35 anos. Na casa dele, foram apreendidos quatro quilos de cocaína prensada, mais 500 papelotes contendo essa droga, 20 pedras de crack e 50 embalagens de maconha. Durante o período em que vigiaram a casa, os agentes do Denarc descobriram que os compradores batiam três vezes na porta e, do interior, o segurança indagava quer era. A pessoa, então, respondia: "O Roque". Aí, a porta se abria e o "negócio" era realizado. Depois de ter certeza de que essa era a senha, no início da noite de terça-feira, os policiais fizeram o mesmo. Sem desconfiar, o segurança abriu a porta e recebeu voz de prisão. Até então, ele não tinha passagens na polícia. Foi preso e autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.