Preso em SP suspeito de matar jovem no PR A Secretaria Estadual de Segurança Pública confirmou que foi preso em São Carlos, no interior paulista, o suspeito de ter matado a estudante Amanda Rossi em outubro, no câmpus da Universidade Norte do Paraná, em Londrina. A polícia chegou ao rapaz de 18 anos, que seria namorado da jovem, após denúncia anônima. Ele foi transferido para Londrina.