Preso empresário acusado de 40 estupros Depois de receber denúncia anônima, policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, prenderam hoje o empresário Eduardo Luis Carneiro Ximenez, de 49 anos, que trabalhava numa imobiliária no município. Segundo o delegado titular da DIG, Oberdan Fernandes Lobo, Ximenez está foragido há 11 anos, acusado de praticar quarenta estupros contra mulheres no Recife. Ele foi preso hoje de manhã no flat onde mora, no centro de São José dos Campos.