Preso engenheiro acusado de se passar por delegado da PF

O engenheiro Cesar França da Silva, de 37 anos, foi detido nesta quinta-feira, 28, sob a acusação de fingir ser delegado da Polícia Federal para praticar extorsões e, suspeita-se, roubos. A prisão ocorreu no Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. Segundo o Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), para agir, Silva carregava um falso relatório da Operação Satiagraha, da PF, no qual aparecia como relator. Deflagrada em 8 de julho, a Satiagraha investiga o desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro e resultou na prisão do banqueiro Daniel Dantas, do empresário Naji Nahas e do ex-prefeito Celso Pitta. No fim da manhã, uma equipe da Delegacia de Repressão a Desmanches Ilegais, do Deic, deparam-se com Silva saindo de um Audi A4. Ele estava vestido como policial. Com a informação de que um grupo, trajando uniformes da PF, estaria efetuando extorsões e roubos, os policiais desconfiaram do engenheiro e decidiram abordá-lo. O suspeito, segundo o Deic, apresentou uma carteira de delegado da PF e, depois, afirmou ser perito. Mas uma consulta à ficha criminal dele revelou que constava uma passagem por receptação. No carro, foram encontrados um colete, um boné e um giroflex. De acordo com o Deic, na casa do acusado, na Avenida Águas de São Pedro, na Vila Paulicéia, zona norte, havia mais uniformes e um notebook utilizado para criar falsos relatórios e ordens de serviços. O engenheiro acabou autuado por falsificação de documentação público e uso de documento falso.