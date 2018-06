Preso estelionatário que atuava no Rio e em São Paulo

SÃO PAULO - Policiais da 10ª DP (Botafogo) prenderam, nesta quarta-feira, 6, um estelionatário, de 43 anos, na Rua Hermenegildo de Barros, na Glória, zona sul do Rio de Janeiro.

O suspeito foi preso em cumprimento de um mandado expedido pela 30ª Vara Criminal da cidade de São Paulo pelo crime de estelionato.

Ele passou a ser investigado após comprar uma pizzaria localizada no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio, com um cheque sem fundos de R$ 15 mil e dez notas promissórias. O preso responde a vários processos pelo crime de estelionato.

O criminoso foi levado para a 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo).