Preso foge e deixa irmão em seu lugar na cela em MG Um detento saiu pela porta da frente do Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, deixando o irmão mais velho em seu lugar. A Polícia Civil investiga como Cláudio Souza Campos, de 22 anos, conseguiu no último domingo, 11, deixar a cadeia utilizando a identidade de Vilson Souza Campos, 25 anos, que fora lhe visitar. A troca só foi percebida na segunda-feira, 12, quando Vilson acordou na cadeia e relatou o episódio aos agentes. Em depoimento ao delegado Denar Ribeiro, ele disse que havia saído de São Paulo para visitar o irmão e durante o encontro pediu a Cláudio um comprimido para dor de cabeça. Após ingerir o medicamento, alegou que dormiu e só acordou na manhã do dia seguinte. Cláudio, que foi preso pela Polícia Federal no último dia 26, junto com outras três pessoas com 2,5 quilos de cocaína,- fugiu no carro usado pelo irmão para visitá-lo. Até o início da noite desta terça, 13, ele não havia sido recapturado. O irmão foi indiciado por facilitação à fuga e associação ao tráfico de drogas e permanecia recolhido no Ceresp. "Para a Polícia Civil não há dúvidas de que Vilson facilitou a fuga de Cláudio", disse o delegado. O caso foi encaminhado para a 4ª Vara Criminal de Juiz de Fora. Uma sindicância foi aberta para investigar se houve envolvimento de agentes penitenciários na fuga.