Preso grupo acusado de clonar cartões Policiais da 1ª Companhia do 39º Batalhão da Polícia Militar prenderam, na noite desta terça-feira, em São Vicente, quatro homens acusados de clonar cartões bancários. O grupo foi preso em flagrante, no momento em que tentava atuar em um caixa-eletrônico do Bradesco, instalado no estacionamento do hipermercado Carrefour, na Avenida Prefeito José Monteiro, no Jardim Independência. Sofisticado equipamento, composto de microcâmeras, monitor de vídeo, videocassete e aparelho para leitura de cartões das vítimas estava prestes a ser utilizado pelos acusados, que se encontravam em uma Blazer, de placas LCI-6030. De acordo com os policiais, o grupo formado por César Almeida Cunha, de 28 anos, Ricardo Carvalho Costa, de 21, Ronaldo dos Santos, de 25, e Waldomiro Pereira Júnior, de 28, confessou o crime, revelando que não era a primeira vez que faziam isso, com a ajuda de um dos rapazes que já havia trabalhado na empresa de manutenção dos caixas 24 horas. O quarteto foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde foi autuado pela delegada Samanta Conti por estelionato e formação de quadrilha.