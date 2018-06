Preso grupo que agia na zona leste de SP A polícia prendeu ontem cinco estelionatários e um contador suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava golpes na zona leste de São Paulo e no município de Araras. Segundo o delegado Clóvis Ferreira de Araújo, o grupo comprou uma empresa, que não foi transferida de propriedade, e com ela obtinha crédito, que não era saldado, entre outros golpes. Até agora, de acordo com o delegado, foram identificadas dez vítimas, com prejuízo estimado de R$ 100 mil.