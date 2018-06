Preso homem apontado como chefe do tráfico de São Gonçalo, no Rio

SÃO PAULO - Foi preso na manhã desta sexta-feira, 7, na Favela da Coreia, no bairro do Pita, em São Gonçalo, no Rio, Carlos Henrique Martins, de 23 anos, considerado o chefe do tráfico do Local.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 8h30, policiais faziam patrulhamento na região quando moradores informaram onde o traficante estava escondido.

Com ele foram apreendidos quatro radiotransmissores, seis trouxinhas de maconha, 149 cápsulas de cocaína, 41 pedras de crack e duas pistolas. O suspeito foi levado para a 74ª DP (Alcântara).

Granadas. Policias apreenderam na tarde de hoje, após denúncia de moradores da Vila Vintém, um fuzil AK-47, um tripé, grande quantidade de cocaína e maconha, além de cinco carregadores de AK-47, três granadas de mão e uma de bocal. Todo o material está sendo levado para a 33ª DP.