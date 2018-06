Preso jovem acusado de atirar contra multidão em Salvador A polícia prendeu na madrugada deste domingo um jovem acusado de atirar contra uma multidão no circuito da Barra-Ondina, em Salvador, Bahia, de acordo com o site emsergipe. Uma estudante de 19 anos foi atingida no peito e morreu. O suspeito subiu em uma estrutura de um bar e atirou contra as pessoas, por volta das 4h30, durante uma festa de carnaval. Um dos tiros atingiu a estudante Luciane Rodrigues da Silva, que mesmo sendo socorrida, não resistiu aos ferimentos.