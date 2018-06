Preso mais um acusado da chacina em Guaíra Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná, mais um acusado de participar da chacina que deixou 15 mortos em Guaíra, no Paraná, em 22 de setembro, foi preso. Ademar Fernando Luiz, de 27 anos, estava em Lucas do Rio Verde, na região central de Mato Grosso, onde foi preso por policiais da força-tarefa criada pela secretaria.