Preso membro do PCC que tentou roubar bancos no RS A Polícia Federal em São Paulo mais um integrante da quadrilha indiciada por tentativa de furto às agências centrais do Banrisul e da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre. Em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre, os agentes prenderam na noite de sábado, 11, O.F.S., conhecido como "Boné Vermelho", de 26 anos, que participou das escavações do túnel em Porto Alegre. O preso é um dos principais integrantes do PCC em São Paulo. Ele é apontado como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região da Favela de Heliópolis, a maior da capital paulista. Ele está detido na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e será recambiado para Porto Alegre, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Operação Facção Toupeira, desencadeada pela Polícia Federal no último dia 1º de setembro, resultou na prisão, em flagrante, de 26 integrantes do PCC em Porto Alegre. Ao todo, o inquérito indiciou 33 pessoas pelos crimes de tentativa de furto qualificado e formação de quadrilha.