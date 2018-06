Preso morre em briga na Penitenciário de Passo Fundo, no RS

PORTO ALEGRE - Um presidiário morreu e dois ficaram feridos durante briga entre grupos rivais na Penitenciária de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta quarta-feira, 10. Os três foram atingidos por facadas durante o tumulto, que começou por volta das 8 horas e só foi controlado por volta das 10 horas. As causas ainda não foram esclarecidas.

Entre as hipóteses está a de um possível descontentamento com transferências para o local de condenados que cumpriam penas em outros presídios do Estado.

As visitas de familiares, previstas para o dia, foram autorizadas depois do final da confusão. Agentes penitenciários recolheram 30 facas artesanais.