Preso no Rio casal suspeito de assalto à Fórum no interior de SP

RIO - Um casal suspeito de participar do assalto ao Fórum de São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi preso na noite de segunda-feira transportando um fuzil roubado que seria vendido por R$ 35 mil no Rio. No roubo, em junho deste ano, cerca de duzentas armas foram levadas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem e a mulher foram detidos na rodovia Presidente Dutra (BR-116), que liga o Rio a São Paulo, na altura do km 252, próximo a Pirai, no Sul Fluminense. A ação teve início depois de uma informação passada pela polícia civil de São José dos Campos, de que um casal viajava em um Gol, da cor prata, com um fuzil automático calibre 7.62.

Agentes da PRF montaram o cerco na altura de Volta Redonda, mas o motorista não respeitou a ordem de parada. "Houve acompanhamento tático por aproximadamente 5 km, e os policiais conseguiram interceptar o carro em um posto de combustível, às margens da Dutra", informou a PRF.

O motorista abandonou o veículo e fugiu correndo com o fuzil enrolado em um edredom, seguido pela mulher. Durante a fuga, o homem largou a arma em um matagal, mas ambos foram alcançados e presos, de acordo com a PRF.

Os dois têm 23 anos e a mulher está grávida, de cinco meses. O homem informou que iria ligar para o comprador assim que chegasse à Avenida Brasil, no Rio. Eles foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda).