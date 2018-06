Preso no Rio ladrão de cargas que atuava na Dutra Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam um homem apontado como o maior ladrão de cargas da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Alexandre Araújo de Brito, de 29 anos, conhecido como Gordinho, foi detido no bairro Cerâmica, Nova Iguaçu, com carteira de habilitação e identidade falsas, na terça-feira. De acordo com os agentes da DRFC, Gordinho atuava principalmente na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Em 2002, a 7ª Vara Criminal de Nova Iguaçu havia decretado a prisão dele por tráfico de drogas.