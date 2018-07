Preso no Rio o traficante Babão O traficante Babão foi preso hoje por policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM) na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na Zona Norte. Ele é acusado de ter participado de uma emboscada a policiais militares no último domingo. Durante o ataque, dois cabos foram mortos e um ficou ferido. Desde a emboscada, a polícia montou um esquema especial para encontrar os criminosos na favela. Babão, que foi levado para o Destacamento de Policiamento Ostensivo, vinha sendo procurado pela polícia há vários anos. Ele aparece com um fuzil na reportagem "Feirão das Drogas" do jornalista Tim Lopes, assassinado por traficantes há quase um ano na região. O comandante do Batalhão, tenente-coronel Lourenço Pacheco, não descarta a participação de Babão na morte do jornalista.