Preso o chefe do tráfico no Morro da Mineira, no Rio Foi preso ontem, no Rio de Janeiro, o chefe do tráfico de drogas no Morro da Mineira, Eduardo Herculano da Silva, de 30 anos, conhecido como "Avião". O bandido foi detido no alto do Morro do Zinco, no Estácio, numa operação de 20 policiais civis chefiada pelo delegado Carlos Oliveira, da Delegacia de Repressão e Armas e Explosivos (DRAE). O bandido, que está preso na carceragem da Polícia Interestadual (Polinter), teria afirmado que era o patrão das oito pessoas mortas no último dia 9 no Morro da Mineira quando policiais realizaram uma operação para prender suspeitos de terem participado do atentado à Universidade Estácio de Sá. Na ação criminosa, a estudande Luciana de Novaes foi atingida por um tiro e corre sério risco de ficar tetraplégica. As informações são da GloboNews.