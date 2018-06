Preso o famoso "matador" de Guarulhos Conhecido na região de Guarulhos como "matador´, foi detido por policiais militares da 3.ª Cia do 31.º BPMM, na noite de sexta-feira, em Guarulhos, Djaime Lopes de Siqueira, de 27 anos, o "Bradock". Preso no 8.º DP, ele admitiu ter cometido quatro homicídios, num dos quais foram assassinados uma mulher e seu filho de 9 anos. "Bradock" estava sendo procurado pela polícia local, com sua fototografia distribuída entre os Pms do 31.º BPMM. Admitiu ter matado por encomenda de um detento conhecido por "Chicão", recolhido no CDP daquele município, sua mulher, Elaine da Silva, e o filho, Anderson, de 9 anos.