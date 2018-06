Preso outro acusado por morte de estagiária Policiais do 1º Batalhão da PM prenderam na noite de anteontem David Wallace Pereira, de 18 anos, suspeito de ter participado do assalto e morte da estudante universitária Karla Leal dos Reis, de 25 anos, no domingo. Pereira andava próximo do local onde a estudante foi assassinada com um revólver calibre 38 e não reagiu à prisão. Ainda não há indícios suficientes, segundo a polícia, para afirmar que ele participou do crime. Karla levou um tiro na cabeça após ter a mochila roubada.