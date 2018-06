Preso PM reformado suspeito de mais de 50 estupros no Rio

O policial militar reformado José Wilson Galvão, de 55 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, 8, em Mesquita, na Baixada Fluminense, suspeito de ter estuprado mais de 50 mulheres, segundo informações de policiais da 58.ª Delegacia Policial (Posse), para onde foi levado. Galvão foi preso em sua casa durante cumprimento de mandado de prisão. De acordo com a polícia, ele resistiu à prisão, disparando contra a equipe, mas os policiais conseguiram entrar na casa e rendê-lo. Pelo menos duas vítimas já reconheceram o acusado e, de acordo com informações de outras delegacias da região, ele estaria envolvido em pelo menos outros 50 casos de estupros, além de roubar as vítimas durante os crimes. Na casa dele foram encontrados 24 aparelhos celulares, provavelmente das vítimas, jóias, roupas e perucas, além de quatro armas e munições de fuzis e pistolas. Na delegacia, Galvão negou todas as acusações.