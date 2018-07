Preso policial acusado de roubar cocaína do Denarc O investigador Milton Alves da Silva, de 48 anos, acusado de desviar 10 quilos de cocaína do cofre onde ficam guardadas as drogas apreendidas em operações policiais, foi preso em flagrante por policiais do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc), em Araçoiaba da Serra, 117 quilômetros a oeste de São Paulo. De acordo com o Denarc, O investigador, que era um dos responsáveis pela guarda do Depósito de Substâncias Entorpecentes, rompeu o lacre de um dos sacos e retirou parte da droga. Na última sexta-feira, policiais da Divisão de Inteligência e Apoio Policial (Diap) notaram a diferença nos lacres de um lote de drogas apreendidas pela Delegacia do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Esta é a primeira vez que um funcionário tenta desviar drogas apreendidas guardadas no cofre. Os lacres rompidos foram colocados nos sacos com a droga pelo Instituto Médico-Legal (IML). Qualquer dano ao lacre, que tem numeração própria, é detectado pela Diap. Silva, que é policial há mais de 30 anos, confessou o crime e explicou que está com dificuldades financeiras, segundo o Denarc. Foi o próprio investigador que levou a polícia até uma casa em construção, localizada em Araçoiaba da Serra, onde a cocaína foi encontrada no forro da residência, na última segunda-feira.