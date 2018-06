Preso prefeito que fugiu em ônibus com mais 35

Depois de dez dias foragido, o prefeito de Senador Pompeu (CE), Antônio Teixeira Oliveira (PT), está preso em uma das celas do quartel do Corpo de Bombeiros em Fortaleza. O anúncio da prisão foi feito na manhã de ontem, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania do Ceará.

Além do prefeito, mais 35 pessoas estão envolvidas em um esquema de corrupção que teria desviado mais de R$ 3 milhões da Prefeitura de Senador Pompeu, segundo investigação do Ministério Público Estadual. O processo aponta fraudes em licitações para a realização de obras fantasmas (construção e recuperação de estradas, criação de calçamento em vias urbanas e reformas em escolas e unidades de saúde entre 2007 e 2009).

Oliveira foi afastado da prefeitura pelo desembargador Darival Bezerra Primo e teve sua prisão preventiva decretada em 21 de junho. O petista é acusado de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, além de ocultação de bens, direitos e valores.

Dos 36 mandados de prisão expedidos pela Justiça, apenas quatro foram cumpridos até agora. Estão presos, além do prefeito, o vice-prefeito Luis Flávio Mendes de Carvalho, um radialista e um funcionário de uma empresa. Estão foragidos secretários municipais, empresários e funcionários de cinco empresas arroladas no processo.

Ônibus. Oliveira estava foragido desde 23 de junho, quando deixou a cidade em um ônibus alugado, levando os outros 35 suspeitos de corrupção. Diante das acusações, o PT instaurou uma comissão de ética para avaliar a expulsão do prefeito. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também estuda uma punição, pois, ao assumir a prefeitura, Oliveira deveria ter pedido licença da entidade, mas não o fez.