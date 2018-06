Preso punido por usar celular vai ao STJ Um preso de São Paulo tentou, mas não conseguiu anular a decisão do Tribunal de Justiça que o penalizou por ter usado um telefone celular dentro do presídio. O detento havia sido surpreendido como aparelho e recebeu uma sanção disciplinar que tirou parte de seus benefícios. A defesa do preso alegou que houve constrangimento ilegal. Mas o vice-presidente do STJ, ministro Francisco Peçanha Martins, negou o pedido de liminar.