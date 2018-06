Preso 'Ropbocop', suposto chefe do tráfico em morro do Rio

A polícia prendeu neste domingo, 2, William Rodrigues da Silva, conhecido como Robocop e apontado como chefe do tráfico no Morro do Borel, na Tijuca, zona norte do Rio. Ele foi preso por policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar (Tijuca), em uma operação que não resultou em tiroteio. Segundo a polícia, a prisão foi efetuada com base em investigações prévias.

Robocop levado para a 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca). Ele é sobrinho de Isaías do Borel, um dos primeiros integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Integrantes da quadrilha de Robocop se envolveram no ano passado na tentativa de assalto ao médico Lídio Toledo Filho, filho do ex-médico da seleção brasileira de futebol, Lídio Toledo. Toledo Filho ficou paraplégico após ser atingido por tiros durante o assalto.