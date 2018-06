Preso suposto chefe do tráfico da favela do 48, em Bangu, no Rio

SÃO PAULO - Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira, 24, durante operação da Polícia Militar na favela do 48, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um deles é apontado como chefe do tráfico da comunidade.

Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, além de cocaína. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).

São Gonçalo. Nesta madrugada, policiais prenderam três suspeitos e apreenderam um menor na favela da Coruja, no bairro Vila Lage, São Gonçalo. Com eles foram achados 155 trouxinhas de maconha, 189 pedras de crack, 69 cápsulas de cocaína, um pistola calibre 9mm, um carregador com seis munições intactas e dois rádios transmissores e um celular.