Preso suposto seqüestrador de ex-nora de Covas Policiais da Divisão Anti-Seqüestro (DAS) descobriram nesta terça-feira que Rolnei Avelino Leite, o Capoeira, preso no sábado, acusado de estuprar mulheres que freqüentam o Shopping Eldorado, participou, no dia 14 de maio, do seqüestro de Renata Fonseca Pereira, ex-mulher de Mário Covas Neto, filho do governador Mário Covas. Interrogado, ele deu os endereços dos cúmplices Elias Vieira Machado, de 43 anos, o Tiozinho, apontado como líder do bando, e Gilberto Ramos Pereira, de 34, presos anteontem em suas casas. Renata foi seqüestrada quando dirigia um Corolla na Avenida Faria Lima, no Itaim-Bibi. Ela ficou 24 horas em poder dos seqüestradores e foi libertada em Santo Amaro depois de sua família pagar R$ 4 mil.