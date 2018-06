Preso suspeito de articular roubo ao BC de Fortaleza Um dos principais responsáveis por assaltos a bancos do país. Márcio Rafael Pierre, o Tubão, de 32 anos, foi preso nesta quinta-feira, 25, pelos policiais da Delegacia de Roubo e Extorsões do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic). A notícia só foi divulgada neste domingo. Tubão era procurado pela invasão ao Banco Central, em Fortaleza, no Ceará, em agosto de 2005. Ele confessou sua participação neste crime e em outros três: a invasão ao Citibank em Recife e tentativas de furtos em Maceió e em Porto Alegre. Pierre deverá ser transferido para Brasília nos próximos dias. Ele foi preso onde morava, na Rua Acre, na Mooca, na zona leste de São Paulo. O roubo Cerca de vinte pessoas já foram detidas em relação ao roubo ao Banco Central de Fortaleza, o maior da história no Brasil, mas não se conseguiu provar a vinculação de nenhuma delas com o assalto. Por meio de um túnel de aproximadamente 80 metros de extensão os ladrões arrombaram a casa-forte da sede regional do Banco Central em Fortaleza (CE) e levaram cerca de R$ 150 milhões, em agosto de 2005. Três dos supostos autores foram assassinados em estranhas circunstâncias até agora. A Polícia espera esclarecer as mortes e o roubo graças à captura de Pierre.