Preso suspeito de matar irmão de ex-governador de AL

SÃO PAULO - O ex-cabo da Polícia Militar (PM) de Alagoas e suspeito de assassinar o delegado Ricardo Lessa, irmão do ex-governador do Estado Ronaldo Lessa, foi preso nesta quinta-feira, 21. João Gabriel dos Santos, de 49 anos, trabalhava como gerente administrativo em uma fazenda de criação de camarão no Ceará e usava um nome falso.

A ação foi feita por policiais do Ceará e de Alagoas. O rapaz é suspeito de integrar a "Gangue Fardada", um grupo de extermínio que atuava em Alagoas. O grupo é o mesmo ao qual pertencia o pai da adolescente Eloá Pimentel, assassinada em 2008.