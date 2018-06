Preso suspeito de matar universitária

O ajudante-geral A.A.S.J., de 29 anos, acusado de matar com um tiro no rosto a universitária Tamires da Silva Pança Burlani, de 19, foi preso na tarde de ontem, em Americanópolis, zona sul da capital. O crime aconteceu na segunda-feira à noite, em Diadema, no ABCD. O suspeito negou ter assassinado a universitária. "Uma pessoa parou a nossa viatura e falou que sabia quem estava envolvido na morte da moça de Diadema. Informou o nome e as características físicas de dois rapazes", disse o sargento Silvânio Rodrigues. Os PMs patrulharam o bairro até que viram o casal A. A. S., de 23 anos, e M. G., de 24, e um adolescente de 17 anos andando na rua. Eles disseram que não tinham participado do crime, mas sabiam com quem estava o revólver calibre 38 usado para matar a estudante. A mulher foi buscar a arma. Quando soube que seria levado para 43º DP, em Cidade Ademar, o trio tentou subornar os PMs com um jogo de pneus e rodas esportivas e uma frente de CD player, além do revólver. "Fingimos que aceitamos a oferta e levamos todos para a delegacia", disse o policial. Segundo o delegado-titular Arlindo José Negrão Vaz, o adolescente de 17 anos acabou contando que a arma foi emprestada para o ajudante-geral A.A.S.J., que precisava fazer uma "fita" (roubo). Enquanto os investigadores foram até a casa do suspeito, apareceu na delegacia um adolescente de 13 anos, que se apresentou como o dono do revólver. "Acredito que o meu filho está acobertando um maior", disse o pai do garoto, Cláudio Marcolino de Souza. A.A.S.J. foi preso. "O rapaz nega o crime e falou que só vai se manifestar em juízo. Mas uma testemunha reconheceu o suspeito sem sombra de dúvidas", disse o delegado. O pai do acusado, o marceneiro Eurípedes Souza de Jesus, defendeu o filho. "Na hora do crime, ele estava em casa comigo", afirmou Segundo a polícia, A.A.S.J. já foi preso duas vezes por roubo. Ele cumpriu um ano de pena em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e estava em liberdade desde janeiro de 2004. O delegado requisitou a prisão temporária do acusado e pedirá, depois, a prisão preventiva. Hoje, A.A.S.J. deve ser encaminhado de manhã ao 77 º DP (Santa Cecília).