Preso suspeito de roubar agência bancária em Araruama, no RJ

SÃO PAULO - Um homem suspeito de integrar uma quadrilha que roubou uma agência bancária, no município de Araruama, foi preso nesta sexta-feira, 10, no bairro da Saúde, no centro do Rio de Janeiro.

O homem de 44 anos tem várias anotações criminais pelo crime de roubo e um mandado de prisão pendente por roubo, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). Os agentes chegaram até o criminoso a partir de denúncias anônimas. Segundo a Polícia Civil, o criminoso foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

A agência bancária foi roubada na última quarta-feira, 8. Na ocasião, houve confronto e dois homens morreram na troca de tiros com a polícia. Outros dois foram presos e vários outros conseguiram fugir. A polícia conseguiu recuperar R$ 726 mil, além de apreender com os presos quatro fuzis, duas pistolas, dois coletas a prova de balas e dois carros.