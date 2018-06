Preso suspeito de seqüestro e estupro em SP Suspeito de ser o autor de pelo menos um seqüestro relâmpago no Shopping Eldorado, em São Paulo, crime que terminou com o estupro da vítima, Rolnei Avelino Leite, de 22 anos, foi preso na noite de sexta-feira, reconhecido pela vítima e indiciado em inquérito. O delegado Cesar Camargo suspeita que Rolnei tenha praticados vários seqüestros seguidos de estupro, e pediu prisão preventiva. Segundo a PM, é grande o número de assaltos na região. As vítimas são levadas para a Rodovia Raposo Tavares e abandonadas. No mínimo dois dos casos terminaram em estupro, um deles em 11 de fevereiro.