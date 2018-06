Preso suspeito de ser aliado de chefe do tráfico em favela do Rio

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu no domingo à tarde o suspeito de tráfico Daniel dos Santos Souza, conhecido como Gordinho. Ele é apontado como um dos homens de confiança do traficante Fabiano Atanazio da Silva, o FB, tido como o chefe do tráfico da Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, Gordinho é um dos foragidos do conjunto de favelas do Alemão, na mesma região da Vila Cruzeiro. Ele foi preso após denúncia anônima da favela do Ficap, no Jardim América, subúrbio do Rio.

Junto com ele foram apreendidos 308 sacolés de cocaína, 309 pedras de crack, 267 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor, que estavam em uma mochila. A ocorrência foi registrada no 22º Distrito Policial.