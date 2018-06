Preso suspeito pela morte de secretário de saúde

Eliseu Pompeu Gomes, de 22 anos, considerado o principal suspeito da morte do ex-vice-prefeito de Porto Alegre e secretário municipal de Saúde de Porto Alegre, Eliseu Felippe dos Santos, de 63 anos, se entregou na noite desta quinta-feira, 4.

Segundo a Polícia Civil, Gomes, que é ligado a uma quadrilha de roubo de carros, se entregou do município de Canela, por volta das 19h30, e já foi transferido para o Presídio Central de Porto Alegre. A polícia confirmou a autoria do crime a partir do rastro de sangue deixado na cena do crime.

De acordo com a Polícia, o delegado Ranolfo Vieira Junior, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), e o titular da Delegacia de Homicídios, delegado Bolívar Lantada, não poderão mais informar sobre o caso, pois o mesmo segue agora em segredo de Justiça.