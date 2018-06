Preso último envolvido em morte de menina Com a prisão, anteontem, do último acusado de envolvimento na morte de Emily Guedert de Araújo, de 13 anos, baleada na cabeça no dia 20 de maio, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o crime. Ela foi morta em São Vicente, Baixada Santista, após se recusar a dar a câmera digital a dois ladrões. W.E.S., de 16 anos, foi preso em Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira. Ele admitiu ter fornecido a arma do crime e vai para a Fundação Casa (ex-Febem) de São Vicente, de onde era fugitivo.