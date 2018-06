Preso um dos 5 suspeitos mais procurados do Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Um dos cinco criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul, segundo a polícia, foi preso na noite desta sexta-feira, 10, em Florianópolis, Santa Catarina. Tarcísio da Silva, conhecido como Da Mamãe, foi preso por roubo, latrocínio e homicídio numa operação da Polícia Civil gaúcha, no centro da Praia dos Ingleses.

O preso, considerado um dos cinco criminosos mais procurados do Estado, é líder da quadrilha Da Mamãe, responsável, entre outros crimes, pela morte do tenente Edemilson Lira de Freitas, em julho deste ano.

Drogas. No sábado, a Polícia Civil desmantelou um laboratório que produzia quase 150 kg de drogas por mês, na área rural de Campo Bom, na Grande Porto Alegre. O local já vinha sendo investigado há pelo menos 60 dias. A chácara possui piscina, quiosque e campo de futebol, com uma área entre 8 a 10 hectares.

No sítio foi encontrado material utilizado no reprocessamento de cocaína e crack. Os policiais apreenderam uma espingarda, prensa, formas de alumínio, bacias, acetona, ácido sulfúrico, éter, balança, cerca de 22 quilos de cocaína, crack e outros produtos utilizados no preparo da droga. Os bandidos conseguiram fugir, mas o responsável já foi identificado, segundo a polícia.