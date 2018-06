Preso um dos assassinos mais perigosos de Minas Gerais Apontado como um dos dez homicidas mais perigosos de Minas Gerais, Vimerson Fidélis Reverte da Silva, de 26 anos, foi preso na tarde de sábado em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Conhecido pelo apelido de "Vido Gama", Vimerson é suspeito de cometer vários assassinatos na favela da Ventosa, na capital mineira. Contra ele, a Justiça havia expedido mandados de prisão por homicídios, assaltos e formação de quadrilha. A Polícia Militar descobriu durante as investigações que Vimerson havia se mudado há cerca de um mês para Vespasiano. Ele utilizava uma carteira identidade falsa e é suspeito de praticar crimes em outras cidades da região. A exemplo dos criminosos mais procurados da Grande Belo Horizonte, a PM havia divulgado um cartaz com a foto e informações sobre Vimerson, que foi preso na casa de sua suposta namorada, no bairro Morro Alto. Com ele, os policias encontraram um revólver e diversas folhas de cheques. Foi detido também Ricardo Batista Arcanjo, de 25 anos, que seria o comparsa de Vimerson. Os dois foram levados para o 2º Distrito Policial de Vespasiano.