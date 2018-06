Presos 13 em operação de combate ao contrabando de cigarros

Treze pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 20, em Passo Fundo, a cerca de 280 km de Porto Alegre (RS), durante a Operação Trânsito Livre, da Polícia Federal. A ação tinha como objetivo desarticular uma quadrilha especializada em contrabandear cigarros no Brasil. O bando é acusado de comercializar as mercadorias na região do Planalto Médio Gaúcho, em larga escala. Mais de 100 agentes da PF cumpriram 15 mandados de busca em residências e em um escritório de despachante, 13 mandados de prisão, além de apreensão de veículos automotores e de mercadoria contrabandeada. Os presos estão sendo ouvidos pelas equipes executoras e, após o indiciamento, serão recolhidos ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde devem permanecer à disposição do Poder Judiciário.