Presos 4 por golpe com cartões no Sul

A Polícia Civil do Paraná prendeu ontem quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em fraudar e revender cartões de crédito. O grupo é acusado de lesar as operadoras em R$ 120 milhões com compras no Paraguai, Argentina e Estados Unidos, especialmente em Miami. As prisões ocorreram em Foz do Iguaçu (PR). Os presos - um empresário do ramo de importação e exportação, sua mulher e dois carteiros - responderão por estelionato, formação de quadrilha e falsidade ideológica. As investigações começaram em dezembro do ano passado, quando algumas pessoas reclamaram às operadoras de terem recebido faturas com valores muito altos em cartões de crédito internacionais que não possuíam. A comunicação foi feita à polícia. "As operadores de cartões de crédito deram informações que ajudaram bastante", salientou o delegado-chefe do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Miguel Stadler. Nas investigações, os policiais descobriram que a quadrilha fraudava cadastros de pessoas físicas para conseguir a emissão dos cartões. "Depois, eles os revendiam para comerciantes da região de Foz do Iguaçu", disse o delegado operacional do Cope, Francisco Caricati. O golpe começava com a ajuda dos dois carteiros presos - Cleiton Deusdete Severo, de 32 anos, e Magnus Candiá, de 33 anos. De acordo com Caricati, eles interceptavam correspondências que ajudariam a obter informações pessoais para solicitar o cartão à operadora. "A quadrilha fazia cadastro sem a autorização das vítimas, e as operadoras mandavam os cartões supostamente autorizados e liberados para o uso", afirmou. Quando o cartão chegava, os carteiros ou porteiros de alguns edifícios e condomínios faziam a interceptação. "Os porteiros sabiam quando chegavam malas-diretas de empresas de cartões em alguns prédios da cidade", disse o delegado. As investigações continuam para identificá-los. Os cartões eram entregues para o suposto líder da quadrilha, o empresário Luiz Antonio de Oliveira que, segundo as investigações, os vendia na região. Esses compradores também são alvo das investigações. De acordo com os levantamentos, os carteiros e porteiros receberiam cerca de R$ 1,5 mil por cartão. Na mansão de Oliveira, também foi presa sua mulher, Samanta Daniela Miras, de 33 anos, que auxiliaria a quadrilha. As vítimas do golpe foram orientadas a instaurar procedimento administrativo nas operadoras dos cartões.