Presos 6 acusados de matar PM após roubo Seis pessoas foram presas na madrugada de ontem em Taubaté acusadas de participação em um assalto, no sábado à noite, a um restaurante no principal acesso a Campos do Jordão. No assalto, um policial militar morreu e três pessoas ficaram feridas. A quadrilha, que levou R$ 4 mil, disparou na fuga ao descobrir que havia PMs à paisana no local. Três homens foram liberados e três tiveram a prisão temporária decretada. Um já foi reconhecido.