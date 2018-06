Presos 6 suspeitos de matar casal no Rio A polícia do Rio prendeu ontem seis suspeitos de matar no domingo o casal de idosos Humberto Cardoso Chaves e Lenice Assunção Cardoso Chaves em sua casa em Camboinhas, no município de Itaipu. Entre os detidos está o caseiro das vítimas, Cleiton Alves da Silva, de 22 anos. Eles foram levados ao 59.º Distrito Policial, em Duque de Caxias.