Presos 64 em blitz na Baixada Santista A Polícia Civil prendeu 64 pessoas, apreendeu três quilos de entorpecentes e mais de 10 mil CD''''s e DVD''''s piratas durante a Operação Boas Festas, realizada ontem nos 23 municípios do Deinter-6, na região da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Cerca de 500 policiais e 120 viaturas participaram da operação. Entre as ocorrências, a polícia destaca a prisão de dois traficantes, pai e filho, no Morro do Saboó, em Santos, e a apreensão de 50 quilos de fogos de artifício comercializados clandestinamente em São Vicente.