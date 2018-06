Presos à espera de audiência fogem de Fórum em SP Quatro presos fugiram do Fórum de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, no início da tarde desta quinta-feira. A fuga aconteceu quando eles eram tirados da carceragem do Fórum para comparecerem à audiência. De acordo com informações da Polícia Civil, momentos antes de serem colocadas as algemas, por volta do meio-dia, os detentos se rebelaram e tomaram as armas dos policias e conseguiram fugir. Um dos helicópteros da Polícia Civil também era usado para a recapturar os detentos.