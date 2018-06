Presos amordaçam guarda de presídio e fogem em Bauru Cinco detentos do Instituto Penal Agrícola (IPA) de Bauru, não beneficiados pela saída temporária da Páscoa, renderam, amordaçaram e vendaram um agente de segurança na noite de quinta-feira, 5, e fugiram. O funcionário, cujo nome não foi revelado, foi deixado na penitenciária, mas os fugitivos levaram seu radiocomunicador e o telefone celular, impedindo-o de dar o alarme imediato e frustrar a ação. Depois da recontagem do pavilhão, os nomes dos foragidos foram entregues à polícia que até a tarde desta sexta-feira não tinha informações se eles haviam sido recapturados. O IPA de Bauru funciona no sistema semi-aberto e dali saíram a maioria dos 1.290 detentos que as unidades prisionais do município liberaram para passar a Páscoa com suas famílias. Os demais são das alas de progressão das duas penitenciárias fechadas instaladas no mesmo complexo. A polícia permanecia em alerta para controlar os libertos temporários. Cinco deles retornaram à prisão antes do tempo por terem cometidos pequenos delitos.