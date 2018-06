Presos cavam buraco na parede e fogem de delegacia em Barreiras-BA

SÃO PAULO - Quatro presos fugiram da delegacia do município de Barreiras, na Bahia, na madrugada desta quinta-feira, 28. Segundo a Polícia Civil, eles cavaram um buraco na parede de uma das celas e tiveram acesso ao pátio.

Os presos estavam em uma construção que abrigava os presos considerados de menos perigosos, localizada no centro da cidade, e construída antes do Complexo Policial. O prédio conta com a segurança de um carcereiro.

Até as 10h30 desta quinta-feira, 28, nenhum dos fugitivos havia sido recapturado. Equipes da Polícia Civil efetuam as buscas.