Presos cavam túnel para fugir de delegacia durante o feriado em Curitiba

SÃO PAULO - Policiais civis descobriram nesta terça-feira, 8, um túnel que estava sendo cavado na carceragem provisória da Delegacia de Furtos e Roubos em Curitiba. Segundo a polícia, cinco presos cavaram o buraco em uma das celas da ala D da delegacia.

A suspeita é de que a fuga ocorreria na próxima terça-feira, 15 feriado de Proclamação da República. O túnel foi descoberto durante inspeção feita nas celas. O buraco foi cavado com uma barra retirada do teto da delegacia. Com os presos foram apreendidos um celular, um carregador, e dois chips para o telefone.

Atualmente, a DFR acomoda 75 presos, que ficam divididos em quatro alas, A, B, C e D. Em cada ala existem quatro celas, onde cabe cinco presos em cada uma. Os cinco presos serão transferidos para outras delegacias, que ainda não foram definidas.