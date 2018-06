Presos devolvidos pelo Rio de Janeiro chegam a Catanduvas

Os três detentos que foram devolvidos do Rio de Janeiro para o presídio federal de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná, na noite desta terça-feira, 28, já chegaram ao seu destino, segundo a direção da penitenciária.

Eles estavam detidos no presídio federal e foram enviados na terça-feira, 28, para o Rio de Janeiro, em avião da Força Aérea Brasileira (FAB), atendendo a uma decisão da Justiça. Após nova decisão judicial, os três foram devolvidos, na mesma noite, para o Paraná.

Isaías da Costa Rodrigues, Ricardo Chaves de Castro Lima e Marco Antonio Pereira Firmino da Silva são acusados de comandar, do interior do complexo de presídios de Bangu, no Rio, ataques a bases da Polícia Militar e ônibus municipais no final de 2006. Os três faziam parte da facção criminosa Comando Vermelho.

Atualizado às 9h45.