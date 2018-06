Presos do PCC são condenados a 20 anos A Justiça condenou a 20 anos os presos Márcio Henrique Evaristo, o Nenê Coqueirão, e Marcos Antonio da Silva, ambos de 42 anos. Apontados como integrantes do PCC, eles foram acusados de planejar, de dentro da P2 de Presidente Venceslau (SP), o sequestro de parentes de autoridades do sistema prisional para usá-los como moeda de troca e negociar a própria libertação. Outros seis réus aguardam julgamento.