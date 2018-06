Presos em invasão de hotel no Rio serão levados para Rondônia, diz Tribunal de Justiça

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) informou na noite de hoje que os presos suspeitos de invadir o Hotel Intercontinental, no sábado, na zona sul da cidade, serão transferidos para um presídio de segurança máxima em Porto Velho, em Rondônia. O pedido foi feito pelo governador Sérgio Cabral (PMDB) e a transferência será feita ainda nesta semana.

Atualmente, os presos estão no Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste da capital fluminense. No sábado, um grupo de homens fortemente armados fez cerca de 35 reféns entre hóspedes e funcionários do hotel de luxo, em São Conrado. Uma mulher morreu atingida durante tiroteio entre policiais militares e os criminosos, antes da invasão ao hotel. Todos os reféns foram liberados ilesos.